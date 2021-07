Militar ruso de 102 años gana dura batalla: vence al Covid-19 (vídeo)

Nikolái Bagáyev, un militar veterano ruso que luchó en la Segunda Guerra Mundial superó el coronavirus a sus 102 años después de permanecer ingresado en el hospital más de un mes.

Russian World War Two veteran Nikolai Bagayev, 102, beat COVID-19 after a week in ICU. He had suffered 80% lung damage when he was admitted to hospital in the town of Korolyov near Moscow https://t.co/nzobVuIUIJ pic.twitter.com/s69G70ayQq