Ministra danesa rechaza la guerra verbal con Trump por Groenlandia

COPENHAGUE.- La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, rehuyó este miércoles a la pelea verbal con el presidente Donald Trump tras suspender este su visita a Dinamarca por la negativa del país nórdico a discutir la venta de Groenlandia.



Trump había revelado horas antes a periodistas en la Casa Blanca que canceló su viaje a Dinamarca por el comentario “repugnante” de la primera ministra danesa, al calificar tres días antes de “absurdo” el interés estadounidense en comprar el territorio autónomo de Groenlandia.

El presidente estadounidense sugirió que su decisión fue una reacción a un comentario de Frederiksen.



“No fue una forma agradable de decirlo. Podría haber dicho simplemente ‘no, preferimos no hacerlo’. No está hablando conmigo, está hablando con los Estados Unidos de América. No puede decir ‘qué absurdo'”, agregó.