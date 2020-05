Ministra italiana rompe en llanto al anunciar medidas para los migrantes

ROMA.- Italia aprobó este miércoles una regularización de los migrantes que se dediquen a las labores agrícolas y de cuidadores domésticos. Estas personas podrán optar a un permiso de residencia temporal para paliar la falta de mano de obra por la pandemia de coronavirus.

"Desde hoy los invisibles serán menos invisibles, quienes fueron brutalmente explotados en los campos podrán acceder a un permiso de residencia", anunció emocionada tras el Consejo de Ministros la titular de Agricultura y principal impulsora de la iniciativa, Teresa Bellanova, a quien se le cortó la voz tras el anuncio.

La medida, que suscitó divergencias en la coalición de Gobierno y críticas desde la oposición de derechas, forma parte de un amplio decreto dotado con 55,000 millones de euros (1.4 millones de pesos mexicanos) en ayudas a familias y empresas perjudicadas por el cese de actividad por la pandemia.

Per alcuni la regolarizzazione appena approvata può essere una disposizione accessoria. Per me no. Se penso alla mia storia, quello di oggi è per me un risultato straordinario. Oggi lo Stato è più forte della criminalità, è più forte del caporalato.https://t.co/c3pjgpBkWg