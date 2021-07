Ministro de Sanidad británico da positivo a Covid; ya estaba vacunado

LONDRES.- Sajid Javid, ministro británico de Sanidad, informa que dio positivo a Covid-19, pese a haber recibido las dos dosis de la vacuna. Señala que por el momento sus síntomas son "leves".

En una grabación colgada en su cuenta de Twitter, Javid dice que anoche se empezó a sentir "somnoliento", por lo que se hizo un test de antígenos esta mañana, que dio positivo, tras lo que se sometió posteriormente a una prueba PCR, cuyos resultados aguarda aislado en su domicilio.

This morning I tested positive for Covid. I’m waiting for my PCR result, but thankfully I have had my jabs and symptoms are mild.



Please make sure you come forward for your vaccine if you haven't already.