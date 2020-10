Modelo reportada como desaparecida en Nueva York aparece en Brasil

Eloísa Pinto Fontes, una modelo brasileña de 26 años y reportada como desaparecida desde hace un año, cuando fue vista por última vez en Nueva York, apareció esta semana caminando en una favela de Río de Janeiro, visiblemente desorientada.

La policía informó que la joven se encontraba vagando desorientada en la favela Morro do Cantagalo, en la zona sur de la ciudad. Por el momento se encuentra recuperándose en un centro psiquiátrico y no se dieron más detalles de cómo llegó ahí.

La última vez que se le vio a Eloísa fue en julio de 2019, cinco días después de que su familia ya la había reportado como desaparecida y un testigo dijo haberla visto caminando sin rumbo y desorientada en las calles de Nueva York.

La joven brasileña viajó a Estados Unidos para probar suerte como modelo, algo que logró al participar en campañas publicitarias para revistas como ELLE y Glamour. Incluso logró formar parte de una campaña para Dolce & Gabbana.

