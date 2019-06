Monitor:”Las Criptomonedas necesitan escrutinio”

FRÁNCFORT (AP) — Un monitor financiero internacional advirtió el martes a líderes mundiales que conforme se usen más las criptomonedas para compras al menudeo, como la Libra anunciada la semana pasada por Facebook, se necesitará un “escrutinio riguroso” por parte de los reguladores.



El jefe del Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) envió una carta a los jefes de estado y gobiernos que se reunirán en la cumbre Grupo de los 20 entre el 28 y 29 de junio en Osaka, Japón.

Las autoridades financieras debaten cómo regular las criptomonedas después de que Facebook develara la Libra, una forma digital de dinero vinculado a monedas existentes. La criptomoneda utiliza tecnología de encriptación para que sea segura y no existe como billetes o monedas físicas, sino como líneas de códigos informáticos firmados digitalmente.



El jefe del CEF, Randal K. Quarles, cuya carta no menciona a la Libra por nombre, dijo que la innovación tecnológica podría hacer que el sector financiero sea más eficiente e inclusivo, y que las monedas digitales por el momento no representan un riesgo para la estabilidad financiera global.



Sin embargo, advirtió que el uso extendido de activos encriptados para pagar por compras al menudeo “podría justificar un escrutinio rigoroso por parte de las autoridades para asegurarse de que están sujetos a altos estándares de regulación”.



Aunque las monedas digitales “actualmente no representan un riesgo para la estabilidad financiera global, podría haber vacíos en donde estos queden fuera del alcance de los reguladores o debido a la ausencia de estándares internacionales”, escribió en la carta.