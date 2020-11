Desapareció el misterioso monolito de Utah: "Desconocidos se lo llevaron"

UTAH,— Un misterioso monolito plateado que apareció inexplicablemente en una zona remota del desierto de Utah desapareció menos de diez días después de que lo descubrieran los biólogos especializados en fauna silvestre mientras realizaban un estudio en helicóptero de borregos cimarrones, informaron las autoridades federales y testigos.



“Hemos recibido informes creíbles de que la estructura instalada ilegalmente, llamada ‘monolito’ fue retirada de tierras públicas a cargo de la Oficina de Gestión de Tierras por unos desconocidos” el 27 de noviembre, dijo en un comunicado la portavoz de la oficina, Kimberly Finch. La agencia no fue quien retiró la estructura, aclaró.

#BREAKING: The #UtahMonolith has been removed.



"We have received credible reports that the illegally installed structure, referred to as the “monolith” has been removed from Bureau of Land Management (BLM) public lands by an unknown party." - @BLMUtah



📸 Riccardo Marino pic.twitter.com/1PeEw1Fnuq