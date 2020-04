Mortal tiroteo en Nueva Escocia, Canadá; reportan 10 fallecidos

OTTAWA.- Un hombre habría asesinado, al menos, a 10 personas en un tiroteo en Nueva Escocia, en la comunidad rural de Portapique; entre los fallecidos estaría un oficial de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP).

La policía local reportó que detuvo a Gabriel Wortman (51 años), al considerarlo como el principal sospechoso de abrir fuego; la RCPM reportó que el hombre vestía uniforme policial, sin serlo.

51-year-old Gabriel Wortman is the suspect in our active shooter investigation in #Portapique . There are several victims. He is considered armed & dangerous. If you see him, call 911. DO NOT approach. He’s described as a white man, bald, 6’2-6’3 with green eyes. pic.twitter.com/Y2nJNULlkn

Sobre el hecho, la institución dará detalles a las 18:00 horas; hasta el momento no se han confirmado el número de muertes. Los 10 decesos fueron reportados por la prensa local.

“Mi corazón está con todos los afectados en lo que es una situación terrible. Agradezco a la policía por su arduo trabajo y a las personas por cooperar con las autoridades”, declaró el primer ministro, Justin Trudeau, en conferencia.



Our hearts go out to everyone affected by the shooting in Nova Scotia. To the Portapique community, we’re keeping all of you in our thoughts. And on behalf of all Canadians, I want you to know that we’re here for you - and we’ll be here for you in the days and weeks ahead.