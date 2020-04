Mortales tornados azotan EE.UU; hubo 41 en 24 horas (vídeos)

WASHINGTON.- Al menos 17 personas han fallecido a causa de la serie de tornados que durante la noche del domingo y la madrugada de hoy golpearon al sur de los Estados Unidos, sobre todo a los estados de Mississippi y Lousiana.

La mayoría de los cuerpos han sido localizados en las exploraciones de esta mañana, además de los estados ya mencionados en comunidades de Georgia y Tennessee tuvieron decesos reportados, aseguran las autoridades locales.

Hasta el momento se ha reportado que 300 construcciones sufrieron daños a causa del paso de los tornados y 750 mil personas no cuentan con energía en sus hogares en 10 estados por las lluvias, que han provocado algunas inundaciones, reportó USA Today.

El gobernador de Mississippi declaró estado de emergencia después de que la mayoría de las muertes por este evento se presentaran en cuatro condados de la demarcación, mientras que Louisiana y Alabama optaron por la misma medida.

Hasta el momento 41 tornados se registraron en el sureste del país en las últimas 24 horas y la tormenta continúa avanzando hacia Florida, Virginia, Carolina del norte y del sur, mientras casi cuarenta millones de personas podrían sufrir las consecuencias de las tormentas previstas, afirma NBC news.

Los tornados y la amenaza de vientos fuertes mantienen en vilo a al menos 160 millones de personas que viven cerca del paso del río Mississippi, que toca al menos 11 estados y cruza el país de norte a sur en la parte este, afirman los cálculos del Servicio Meteorológico.

“By the grace of God, early reports show only a few minor injuries. Pray for our city! Many neighbors & friends suffered catastrophic damage. We are hurting; but not broken. Times like this remind us WE ARE STRONGER TOGETHER! Together we we will rebuild.“ - Mayor Jamie Mayo pic.twitter.com/sByzavTiTg