Motor de avión se incendia en pleno vuelo; sus partes caen sobre casas (Video)

Washington (EFE).- Un avión que partió este sábado de la ciudad estadounidense de Denver con destino a Honolulú, en Hawái, debió regresar de emergencia después de sufrir problemas con un motor, cuyas partes cayeron sobre un suburbio de la capital del estado de Colorado, informaron las autoridades.

A passenger on United 328 took this video of flames shooting out from the engine. Some people told me they said prayers and held their loved ones' hands as they looked out the window. Flight was on its way to Hawaii from Denver. Glad everyone onboard is safe #9News pic.twitter.com/c8TNYlugU2