Muere al usar “tratamiento alternativo” que vio en Internet

El joven no quiso realizarse las quimioterapias para intentar salvar su vida del cáncer

INGLATERRA.— La historia de un joven británico ha generado la indignación pues el chico identificado como Sean Walsh, optó terapias alternativas para tratar de vencer el cáncer, sin embargo esa elección le provocó la muerte.

Cabe destacar que el joven fue diagnosticado dos veces con cáncer; la primera vez venció a la enfermedad con quimioterapias.

Last week @bbc3_iplayer released False Hope? Alternative Cancer Cures, by @laylawright_. The doc looks at stories of Sean Walsh & Linda Halliday who died w/ cancer after following alt med routes. The doc is a difficult but essential watch. Find it here: https://t.co/T98icvzGDC