Muere Champ, uno de los pastores alemanes de Joe Biden

WASHINGTON (EFE).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, y la primera dama, Jill, anunciaron este sábado la muerte de Champ, un pastor alemán que acompañó a la pareja durante los últimos 13 años.



En un comunicado distribuido por la Casa Blanca, los Biden explicaron que Champ había fallecido "pacíficamente" en casa.

Debido a su avanzada edad, Champ había tenido menos fuerza en los últimos meses. Sin embargo, "cuando entrábamos en una habitación, inmediatamente se levantaba, meneaba su cola, nos acariciaba con la nariz para que le rascáramos las orejas o le masajeáramos la barriga", recordaron los Biden.

Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE