Muere en “La Bestia”

Trágico día de migrantes en ruta a Estados Unidos

VERACRUZ (El Universal y Notimex).— Un migrante murió y dos más resultaron gravemente heridos al caer del tren de carga en la zona sur de Veracruz.

Los hechos ocurrieron ayer en el municipio de San Juan Evangelista, donde migrantes viajaban en la “La Bestia”. Los tres centroamericanos cayeron con el tren en movimiento, uno de los cuales pereció al ser arrollado y dos más resultaron heridos con mutilaciones.

Elementos de diversas corporaciones de auxilio arribaron al lugar, que se ubicaba a la altura de la comunidad de Achotal.

Las historias para subir a “La Bestia” abundan. Son las 02:30 horas, suena el silbato y una voz advierte que nadie puede ir sobre las tanquetas del ferrocarril debido al gas que expide. Los migrantes ignoran la indicación.

Su pensamiento sólo se concentra en su objetivo: llegar a Estados Unidos a como dé lugar. Para ello abordan el tren que los ayuda a avanzar 300 kilómetros de Arriaga, Chiapas, a Ixtepec, Oaxaca, donde subirán a otro tren que los llevará a Agua Blanca, Veracruz.

“La Bestia” es el tren de carga que recorre el país de sur a norte y se ha hecho popular por ser un recurrido medio de transporte para los migrantes centroamericanos que buscan cruzar México. La mayoría de las parejas que viajan con sus hijos tienen entre 20 y 35 años de edad, son originarios de los países de Honduras, El Salvador, Guatemala y, en menor número, de Cuba.

La marcha del tren inicia de madrugada, cuando hace frío y, conforme avanza el día, el termómetro va subiendo hasta alcanzar los 40 grados centígrados. Sin embargo, además del clima deben sortear otros obstáculos como los asaltos, las violaciones y los secuestros que se realizan a bordo del ferrocarril.

Pestañear está prohibido, ya que un descuido puede ocasionar que la persona acabe, en el mejor de los casos, mutilado por las ruedas del tren.

Durante el camino una escena es cotidiana: un grupo de migrantes aguardan el paso de la máquina, el conductor espera a que suban y se acomoden, y los que van arriba los apoyan.

En otro asunto, para avisar a migrantes de México y Centroamérica sobre los riesgos de cruzar la frontera desértica entre Sonora y Arizona, la Patrulla Fronteriza reforzó la Iniciativa de Seguridad Fronteriza en el Sector Tucson, se informó ayer.

El jefe del Sector Tucson de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Roy Villareal, manifestó que se realizó una reunión con representantes de los consulados de varios países.

Aseguró que los peligros de cruzar la frontera ilegalmente son reales, ya que incluso algunos reporteros pudieron presenciar dos casos, un arresto de migrantes y la volcadura de un vehículo.

En la reunión estuvo personal del Condado de Pima, que explicó que los traficantes ponen en riesgo la vida de los migrantes.

Migración Postura federal

Las autoridades mexicanas de nuevo se refirieron ayer a las caravanas de migrantes

Devolver

“Quienes no se quieran regularizar, quienes no se quieran registrar pues simplemente los tenemos que devolver. Que quede claro, no se va a tolerar que violen nuestras leyes y menos aún que algunos sean muy agresivos con los agentes migratorios” señaló la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Con orden

Dijo que “no se vale que los migrantes no respeten a nuestro país. Nosotros estamos con las puertas abiertas, México siempre ha sido un país que siempre ha sido hospitalario, siempre ha abierto las puertas a los extranjeros, pero con orden“.