Muere legislador demócrata encargado de investigar a Donald Trump

ANNAPOLIS.— El legislador demócrata Elijah E. Cummings, el hijo de un agricultor pobre que llegó a presidir una comisión legislativa que encabeza una investigación al presidente Donald Trump, murió el jueves por la madrugada de complicaciones de antiguos trastornos de salud, informó su oficina. Tenía 68 años.

Dejando de lado sus diferencias, Trump transmitió en un tuit sus “más cálidas condolencias a la familia y los muchos amigos del legislador Elijah Cummings. Conocí de primera mano la fuerza, pasión y sabiduría de este dirigente político altamente respetado. ¡Su trabajo y su voz en tantos frentes serán difíciles, si no imposibles, de reemplazar!”

My warmest condolences to the family and many friends of Congressman Elijah Cummings. I got to see first hand the strength, passion and wisdom of this highly respected political leader. His work and voice on so many fronts will be very hard, if not impossible, to replace!