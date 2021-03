Muere Magufuli, presidente de Tanzania que vivía en un país "Covid free"

NAIROBI.- El presidente de Tanzania, John Magufuli, que inesperadamente murió ayer a los 61 años, jamás creyó en el Covid, a tal grado que desalentó el uso de cubrebocas y dijo que su país era "covid free" (libre de coronavirus), porque estaba protegido por una entidad divina.

El mandatario estuvo 18 días sin aparecer en público, lo que desató un sinfín de rumores sobre su salud, la vicepresidenta tanzana, Samia Suluhu, confirmó el miércoles la muerte por problemas cardíacos.

Su último año como jefe de Estado estuvo marcado por una estrategia de lucha contra el coronavirus -basada en la fe y el rezo- que provocó críticas dentro y fuera de las fronteras de Tanzania.

En marzo de 2020, poco después de que se detectó el primer caso en el país, el presidente tanzano aseveró que el coronavirus era "el diablo" y que por ello, si la población tenía fe, le sería imposible "sobrevivir en el cuerpo de Cristo".

Su política se basó en no solicitar vacunas y en reprobar cualquier medida -según él- creada por Occidente, llegando a calificar de defectuosos test de detección que habían dado positivo en una papaya y en una cabra.

Desde junio pasado, la Tanzania de Magufuli no publicó ninguna cifra de casos de la enfermedad, con datos oficiales que continúan estancados en 509 contagios y sólo 21 fallecidos.

