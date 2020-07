Muere Mary Kay, maestra que abusó de su alumno y luego se casó con él

Mary Kay Letoruneau, la maestra que en 1997 fue condenada a siete años de prisión por abusar de su exalumno -con quien años después se casó-, falleció el lunes pasado a causa de un cáncer que le fue diagnosticado hace seis meses.

Mary tenía 58 años y se encontraba en compañía de su familia, entre ellos su esposo Vili Fualaau, quien fuera su alumno en la escuela elemental y tenía 12 años cuando ambos iniciaron –presuntamente- una relación ilegal. La entonces maestra de 34 años estaba casada y tenía cuatro hijos de su primer matrimonio.

Fue su primer esposo, Steve Letourneau, quien descubrió la relación y se la contó a un familiar, quien fue el que denunció a la mujer al Distrito Escolar, en marzo de 1997, cuando inició el juicio en su contra por abusar de un menor de edad.

