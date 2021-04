Muere mujer y otra esta grave por efectos de vacuna J&J en EE.UU.

WASHINGTON.- Una mujer murió y otra se encuentra grave dentro de los seis casos de reacción adversa a la vacuna de Johnson & Johnson que causaron la decisión del Gobierno estadounidense de detener el uso de este producto.

Así lo apuntaron responsables de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés) y la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA, en inglés) que comparecieron en una conferencia de prensa este martes tras anunciarse una pausa en el uso de esta vacuna.

Today FDA and @CDCgov issued a statement regarding the Johnson & Johnson #COVID19 vaccine. We are recommending a pause in the use of this vaccine out of an abundance of caution.