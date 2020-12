Muere por Covid doctora afroamericana que rogó atención médica

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La doctora afroamericana Susan Moore enfermó de coronavirus, en un video denunció que tuvo por rogar atención médica adecuada en un hospital de Indiana y días después falleció.

"No confío en este hospital", dijo en un video, con un tubo de oxígeno conectado a su nariz. "No es así como se trata a los pacientes".

De 52 años, estaba internada por Covid-19 en el Indiana University Health North Hospital y murió a causa del virus esta semana. A principios de este mes, publicó un video en Facebook para compartir que creía que no estaba recibiendo la atención médica adecuada porque era afroestadounidense, indica CBS.

Moore se filmó a sí misma desde una cama del lugar y relató su experiencia. Dijo que su médico le restó importancia a sus síntomas y le dijo: "Ni siquiera te falta el aire", menciona CNN.

Rogó atención médica

"Sí, me hace falta", dijo Moore en el video, que compartió en Facebook el 4 de diciembre. La mujer tuvo que rogar para recibir remdesivir. Mencionó que el especialista dijo que podría enviarla a casa y no se sintió cómodo dándole más medicinas. "Me hizo sentir como si fuera una adicta a las drogas", dijo en el video. "Y sabía que yo era médico".

Ella describió la ardua batalla que enfrentó al recibir tratamiento de médicos y enfermeras blancos en el hospital, que incluyó pedir el medicamento antiviral, esperar horas para recibir analgésicos y exigir una tomografía computarizada de su pecho para demostrar que su dolor era real, indica CBS.

Tras la evaluación, dijo, continuó esperando horas para recibir analgésicos. Al final de varios días fue dada de alta, pero tras sufrir complicaciones regresó a un hospital diferente menos de 12 horas después, donde falleció.

"Así es como mueren los negros", dijo.

"Cuando los mandas a casa y no saben cómo luchar por sí mismos". Dennis M. Murphy, presidente y director ejecutivo de Indiana University Health, defendió los aspectos técnicos del tratamiento que recibió Moore, aunque admitió "que es posible que no hayamos demostrado el nivel de compasión y respeto por el que nos esforzamos al comprender lo que más les importa a los pacientes".

También pidió una revisión externa del caso. Un portavoz declaró que "tomamos muy en serio las acusaciones de discriminación e investigamos todas las acusaciones", indicó CNN.

CBS recuerda que los estadounidenses negros tienen 4.7 veces más probabilidades de ser hospitalizados con Covid-19 que los blancos, y tres veces más probabilidades de morir a causa del virus.

Según una página creada en GoFundMe, para cubrir los gastos de su familia, el hijo de 19 años de Moore, Henry Muhammed, debe afrontar su muerte y la demencia de sus abuelos.

Envían condolencias

El hospital reaccionó en un comunicado: "Estamos muy tristes de escuchar sobre la muerte de la doctora Susan Moore y nuestros corazones están con sus amigos y familiares (…) Como organización comprometida con la equidad y la reducción de las disparidades raciales en la atención médica, nos tomamos muy en serio las acusaciones de discriminación e investigamos cada alegación. Las opciones de tratamiento a menudo son acordadas y revisadas por expertos médicos de una variedad de especialidades, y mantenemos el compromiso y la experiencia de nuestros cuidadores y la calidad de la atención que se brinda a nuestros pacientes todos los días".