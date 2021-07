Muere por Covid Stephen Harmon, de 34 años, tras resistirse a las vacunas

ESTADOS UNIDOS.- Stephen Harmon tenía 34 años y se burlaba de las vacunas contra el Covid. Sin embargo, paradójicamente, falleció en un hospital en Los Ángeles luego de que la enfermedad se le complicó.

Su historia ocupa titulares de varios medios de comunicación, a pesar de que no es la única de su tipo, y esto se debe a que el hombre usó sus redes sociales para hacer una campaña contra las vacunas y asegurar que la Biblia es mucho más confiable que las autoridades de salud.

Stephen contó a sus seguidores cómo fue su hospitalización y posterior deterioro, incluso, compartió cuando ya lo iban a intubar. En ese momento aseguró que no se vacunaría.

"Si no tienes fe en que Dios puede curarme por encima de tu estúpido ventilador entonces sal de mi habitación de la UCI, no hay sitio aquí para el miedo de los que carecen de fe", compartió tres días antes de morir en sus redes sociales, que ya no son públicas.