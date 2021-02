Muere Rush Limbaugh, locutor que popularizó el término ''Feminazi''

WASHINGTON.- Rush Limbaugh, polémico locutor que popularizó el término "feminazi", falleció este miércoles a los 70 años de edad en Estados Unidos.

Su esposa, Kathryn Limbaugh, anunció que el presentador -una de las figuras más influyentes entre los republicanos- perdió la vida por un cáncer de pulmón, que le había sido diagnosticado en febrero de 2020 en una etapa avanzada, tras haber sido un fumador empedernido y haber defendido el consumo de tabaco.

Limbaugh estuvo al frente del programa de radio “The Rush Limbaugh Show" durante 32 años y sólo faltó en contadas ocasiones para recibir tratamiento, destacaron medios de comunicación locales.

Tras conocer su condición, el presidente Donald Trump (2017-2021) le concedió el año pasado la Medalla Presidencial de la Libertad durante el discurso del Estado de la Unión.

Trump describió entonces al comunicador como el "mejor luchador que jamás conocerás" y destacó sus "décadas de incansable devoción" al país. Este miércoles, el ahora exmandatario intervino en Fox News para alabar la figura de su "amigo".

A principios de los 90, Limbaugh empezó a usar el término "feminazi", con el que tachaba lo que denominó "un tipo específico de feminista" y a las "más detestables", según una investigación de la organización sin ánimo de lucro Media Matters for America.

En redes sociales, algunos internautas de Estados Unidos y Latinoamérica "celebraron" el fallecimiento del locutor e incluso realizaron varias caricaturas o recordaron sus polémicas.

