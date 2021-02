Muere tras explosión para revelar el sexo del bebé

Un joven murió tras ser invitado a un 'baby shower', en el que hubo explosión al revela el sexo del bebé.

MICHIGAN.— Un joven de 26 años murió en una explosión que ocurrió durante un ‘baby shower’ celebrado en el condado de Kent, Michigan.

Las autoridades reportes que un pequeño cañón fue disparado en el patio trasero de una casa pero la metralla de metal golpeó al joven que estaba parado cerca.

