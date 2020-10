Muere una familia de nueve integrantes tras comer fideos congelados

Los fideos tenían una toxina altamente tóxica que fue muy difícil de eliminar aun cuando fueron cocinados.

CHINA.— Un medio internacional informó de la muerte de nueve personas que integraban una familia, la cual murió por intoxicación con fideos.

Los fallecidos habrían comido un plato llamado Suantangzi que habría fue preparado con fideos que mantuvieron en el congelador por más de un año.

Nine family members die from food poisoning in China after eating noodle soup https://t.co/IuvnKiy4Ok