Muere una leona tras sufrir una "extraña" caída en el foso de un zoológico

Una leona del Zoológico de Brookfield, en Chicago, fue sacrificada luego de sufrir una extraña caída a un foso de casi cinco metros, del cual no logró salir por su propio pie; pese a que otros de sus compañeros sí lo habían hecho de forma casi habitual.

William Zeigler, vicepresidente senior del programa de animales, explicó que se trata de un hecho lamentable, dado que dos semanas atrás tuvieron que sacrificar a un león macho, compañero de vida de la fallecida leona.

Both Isis and Zenda arrived at Brookfield Zoo in May 2008 and were beloved by staff and visitors alike. These charismatic lions will be greatly missed by the dedicated staff who cared for them. pic.twitter.com/ZjFoEJSqxc

La pareja de leones, identificados como Zenda e Isis, crecieron juntos en el citado Zoológico. Zenda, de 15 años, fue sacrificado debido a que presentaba un amplio deterioro por su edad y aunque los cuidadores del zoológico observaron que Isis (de 14 años) sufrió la pérdida (ya que lo llamó durante varios días), después de un tiempo pareció recuperarse.

We are grieving the loss of our female African lion Isis. Her death comes less than 2 weeks after the loss of her mate Zenda. Monday, Isis was observed laying on the floor of her moat injured. Despite intensive treatment, the difficult decision was made to humanely euthanize her. pic.twitter.com/pxz00AmXw1