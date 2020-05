Muerte de George Floyd desata la manifestación de miles de personas

WASHINGTON.- Miles de personas protestaron la noche del martes en Mineápolis (Minesota, EE.UU.) por la muerte a manos de policías del afroamericano George Floyd; ocurrida el lunes.

La protesta empezó en el lugar de la muerte de Floyd y terminó frente a una comisaría cercana, donde la Policía antidisturbios lanzó gases y pelotas de goma a los manifestantes tras algunos desperfectos, según el periódico local The Star Tribune.

Los manifestantes marcharon al grito de "¡no puedo respirar!", el mismo que pronunció Floyd mientras uno de los agentes le tuvo inmovilizado durante minutos con la rodilla sobre su cuello.

La congresista demócrata Ilhan Omar, que representa a la ciudad de Mineápolis, dijo que "lo que está ocurriendo esta noche en la ciudad es vergonzoso", al instar a la Policía a "actuar con moderación" y dar "espacio para sanar" a la comunidad.

Shooting rubber bullets and tear gas at unarmed protesters when there are children present should never be tolerated. Ever. What is happening tonight in our city is shameful. Police need to exercise restraint, and our community needs space to heal. https://t.co/vwAIV7t5WJ

Por su parte, el concejal de Mineápolis Jeremiah Ellison calificó la actuación policial de "repugnante".

This is a disgusting display



I’m here on the southside, helping people as I can with milk, water, and towels



So far, I have been unable to prevent the police from firing indiscriminately into the crowd



Moments ago, I held a towel to a teenage girls head as blood poured from it https://t.co/tbsbjBq5iQ