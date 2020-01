Mujer arrolla a un policía, cuando intentaba huir de su abusador

Una mujer arrolló a un oficial de policía de Carolina del Norte, justo en el momento en que logró escapar de su abusador; un hombre que la retenía contra su voluntad en una casa en el condado de Thomasville.

De acuerdo con el reporte, la policía se presentó en el domicilio para atender una denuncia de “disturbio”, el martes pasado. Cuando el agente se disponía a llamar a la casa, fue sorprendido por una mujer que derribó la puerta de la cochera sobre una camioneta y lo arrolló.

El oficial le gritó que se detenga y al no obtener respuesta disparó en contra de la mujer, a la cual hirió. El departamento de policía informó que la mujer fue tratada por la herida de bala y su vida no corre peligro. Por su parte, el oficial no presentará cargos.

Identifican al secuestrador

Tras el percance, la policía logró detener a Kevin Michael; un hombre de 59 años al que le fueron imputados cargos por secuestro, delito sexual forzado, fabricación de cocaína en crack, posesión de cocaína con intención de vender y distribuir.

La policía informó que el hombre secuestró a su víctima para mantenerla como servidora sexual contra su voluntad. La mujer denunció que Michael abusó de ella en al menos dos ocasiones.- Con información de Dailymail, Tribuna y Myfox8.

