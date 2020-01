Mujer besa a su expareja durante juicio; el hombre intentó matarla

BRASIL.- En Venâncio Aires, Brasil, una inesperada interrupción en un juicio llamó la atención de la prensa, pues una mujer que fue víctima de un intento de feminicidio besó al hombre que intentó asesinarla.

El portal Alergete Tudo informó que el 11 de agosto de 2019, el hombre agredió a Micheli S., de 25 años, disparándole frente a una iglesia.

Por su parte, el fiscal del caso Pedro Rui da Fontoura Porto indicó que Lisandro R. P. disparó en cinco ocasiones y dos balas impactaron en la cabeza de la joven. A pesar de los delicados tratamientos a los que tuvo que someterse, la víctima logró sobrevivir.

“Hablaremos y si todo va bien, volveremos y todo será como antes. Lo amo y ya lo he perdonado”, manifestó la mujer en entrevista para Gazeta do Sul.

El juez no pudo ocultar su desconcierto cuando la agraviada pidió besar al agresor, enfatizando que no podía creer que quisiera mantener una relación con alguien que le disparó en cinco ocasiones.

El hombre está en prisión y lo sentenciaron a siete años, pero podría quedar libre por sus antecedentes.

Finalmente, la agraviada enfatizó que la relación con el hombre era buena.

“De todos los hombres que tuve, fue uno de los mejores. No me puedo quejar, porque no es una mala persona. Me trató de la mejor manera posible. Fui una reina para él”, expresó ante los medios.