Mujer cae más de 20 veces cruzando calle de Ucrania; el vídeo ya es viral

UCRANIA.- Muchos han sido víctimas de las calles resbalosas, en donde las caídas son casi una constante. En Ucrania, las calles se han convertido en pistas de hielo por la llegada del frío y las bajas temperaturas.

En ese contexto, las imágenes difundidas por RTÉ News se volvieron virales en redes sociales y ya suman más de once millones de visualizaciones. En ellas se ve cómo varios peatones cruzan una calle en Kiev y, entre ellos, sobresale una mujer, que también intenta pasar de todas las formas posibles sin tener éxito.

Para la protagonista de este vídeo viral, subir a la acera se volvió una odisea llena de caídas que acaban hasta que un hombre, agarrado a la tubería de una pared, le da la mano y la sostiene en la acera.

La mujer cambió de estrategia, pero al ponerse de pie vuelve a caer y hasta cambia de camino para seguir con su hilarante cruzada.

Finalmente y después de 10 minutos, logró cruzar.

CCTV footage captured in Kyiv, Ukraine yesterday shows people struggling to walk downhill due to ice covering the street in the city centre. Over 4,000 sweepers were deployed to remove the ice from the city streets. pic.twitter.com/yhmpTWqb5I