Mujer con Covid-19 da a luz a gemelas: "No recordaba el embarazo"

Mili América Antelo, de 40 años, pasó 11 días en la unidad de cuidados intensivos del hospital Vall d’Hebron de Barcelona, España, a causa del coronavirus.

Cuando despertó, no recordaba que estaba embarazada y tampoco que tuvo que dar a luz en un parto provocado por los médicos para salvar la vida las gemelas que llevaba en el vientre.

“Vinieron cuatro doctores y me dijeron: ‘¿sabes que has dado a luz?’, pero no, yo no sabía nada. No recordaba que estaba embarazada ni que había dado a luz”, dijo la madre a El País.

Al despertar Mili, quería ver a su esposo y le preocupaba que este no estuviera a su lado, por lo que le preguntaba a las enfermeras. “Lo único que tenía en la mente era que mi marido no quería verme. Le preguntaba por qué no estaba conmigo y él me decía que no le dejaban, por el Covid-19. Pero yo no entendía nada”, señala.

Sus recuerdos más cercanos son de aquel 13 de marzo, cuando su marido llegó de viaje y ambos se pusieron a charlar. Unos días después, sintió contracciones y la atendieron en urgencias en un centro de salud de la zona. Era una falsa alarma.

Al día siguiente, volvió con una insuficiencia respiratoria que no presentaba al día anterior: neumonía a causa del Covi-19. El 27 de marzo ingresó al hospital, la pandemia del coronavirus estaba en su peor momento en España.

“Estaba fatal, con una insuficiencia respiratoria grave, y se tuvo que hacer una extracción por cesárea en la semana 28”, dice Félix Castillo, jefe de la unidad de neonatos del hospital.

El 29 de marzo, dos días después de estar internada, nacieron Ayma y ayla, con un kilo de peso cada una. Madre e hijas requirieron intubación para poder sobrevivir. Mili tenía que combatir la insuficiencia en sus pulmones por el coronavirus y sus gemelas eran demasiado prematuras.

Tras unos días después de la recuperación de la madre tuvieron que hacerle varias pruebas para determinar que no ya no portaba la enfermedad. Ella fue dada de alta, pero sus hijas aún deben quedarse unas cuatro semanas o cinco hasta que puedan estar fuera de peligro.

Mili acude constantemente al hospital para cuidar de sus gemelas y poder ejercer una rutina de contacto con las menores para su pronta mejora.