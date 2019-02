Mujer da a luz en pleno vuelo hacia Florida

COSTA RICA.- Uno de los aviones de la aerolínea JetBlue, se convirtió en una improvisada sala de partos cuando una pasajera dio a luz a un bebé.

La compañía manifestó que la mujer viajaba en el vuelo 1954 y que partió desde San Juan, Puerto Rico, con destino a Fort Lauderdale en Florida.

Durante el trayecto, la mujer entró en trabajo de parto, así que la tripulación y algunos médicos que viajaban como pasajeros la ayudaron.

A través de un comunicado, JetBlue agradeció a todos por trabajar excelente bajo presión y por permitirlos recibir a “nuestro cliente más joven hasta la fecha”. De igual manera añadieron que la mamá y el bebé están en perfecto estado.

Tras el parto, un pasajero difundió un vídeo que grabó desde la parte trasera del avión, en el que puede verse como la tripulación atiende a la mujer durante el vuelo, que duró 2 horas y 50 minutos.

Por otro lado, un empleado de la compañía compartió en Twitter fotos del personal de la aerolínea cargando al bebé, así como a bomberos trasladando a la madre en una camilla con globos.

What an amazing coincidence our brand NEW #BabyBlue born at #BornToBeBlue aircraft @JetBlue @HelloJetBlue Thank you to our amazing IF crew and Angie AO Leader for suprising and delight this new mom!#Culturepic 🛫 👶 pic.twitter.com/807iDKNjcD

— Y. Ramos (@YQRamos) February 16, 2019