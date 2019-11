Mujer de 65 años entra en coma tras rasguño de su gato

INGLATERRA.- Una mujer de 65 años, identificada como Shirley Hair, entró en coma cinco días luego de recibir un rasguño de su gato, mismo que, de acuerdo con la prensa internacional, le transmitió una bacteria carnívora.

La mujer trabajaba en el jardín de su casa en Winterbourne, Inglaterra, cuando recibió el arañazo. Luego su mano se hinchó y empezó a sentir mareos y dolores musculares, por lo que tuvieron que trasladarla al hospital.

La mujer nunca creyó que su gato, de nombre Chan, la podría haber contagiado de una bacteria carnívora.

Luego de recibir atención médica, le diagnosticaron fallos en sus órganos por un choque séptico, incluso padeció neumonía y fascitis necrosante. Luego necesitó una cirugía de emergencia por el daño a sus tejidos y la tuvieron que inducir un coma de cinco días.

Tras dos meses de cuidados intensivos, ocho cirugías e injertos de piel, la mujer ya está sana.

