La mujer de la tercera edad se hizo viral luego de que se diera a conocer el último deseo de su fallecido esposo.

EE.UU.— De nueva cuenta, la historia de "amor" de una pareja ha provocado el interés de varios internautas, quienes han reaccionado al relato de Eileen Triggs, una mujer de 90 años, quien cumplió el último deseo de su esposo, pese a que la petición del fallecido fue considerada por algunos como un tanto excéntrica e innecesaria.

Cumple el último deseo de su esposo; se casa con su mejor amigo

A través de una publicación en Facebook, se dio a conocer la historia de Eileen Triggs, quien estuvo casada con Vince durante 71 años, pero la salud de Vince comenzó a verse afectada cuando tenía 96 años.

Consciente de su final, tuvo una profunda y conmovedora plática con su esposa, a quien además de expresarle su gratitud le pidió que "no pasara demasiado tiempo de duelo". En su despedida, el adulto mayor también le señaló a Eileen que su deseo era que en algún momento ella se volviera a casar y pudiera compartir el resto de su vida con alguien como él la quiso.

La última voluntad de su esposo le sorprendió, por lo que pensó que "era una charla loca" la que sostuvieron.

Sin embargo, en la emotiva publicación hecha por el hijo de ambos (Eileen y Vince), Mike Triggs, especificó que su papá le señaló a su mamá que: "aunque seguramente había muchos interesados en estar con una mujer como ella, el único hombre que sabía que la trataría como él quisiera era su mejor amigo, Ron Fulton".

El mejor amigo de su esposo se convierte en su nuevo marido

A través de la publicación también se detalló que en medio del duelo por la muerte de Vince, Eileen y Ron empezaron a compartir mucho tiempo juntos, por lo que tiempo después se convirtieron en amigos incondicionales. Pero inesperadamente llegó la propuesta de casamiento.

"Un día Ron me preguntó si me gustaría ir a Arizona por un par de meses. Le contesté que no porque no consideraría ir con alguien con quien no estuviera casada. Al día siguiente volvió y me dijo: '¿Irías a Arizona si nos casamos?' Sin dudarlo, mi respuesta fue un sí rotundo", reveló Eileen en entrevista con el portal Today.

El hijo de la mujer de 90 años que se ha hecho viral mencionó que "la boda los sorprendió a todos, pero, después de pensarlo un poco", comprendieron que "puedan ser felices, ir a lugares y hacer cosas como pareja mientras están ambos en buen estado de salud".

Mike Triggs, quien se encargó de volver viral la historia de su mamá al compartirla en redes sociales, puntualizó que su madre durante un tiempo estuvo muy molesta con la petición que su esposo le hizo antes de morir, pero también comprendía la última voluntad de Vince, pues sabía cuánto significaba para su esposo la amistad de Ron.

El hijo de Eileen y Vince señaló que Ron había enviudado desde 2019, cuando Melba falleció. Desde entonces permaneció solo, pero gracias a su amigo "encontraría" nuevamente a sus 87 años, el amor.

Como era de imaginarse, este emotivo y conmovedor relató, se difundió en distintas redes sociales por lo que las reacciones y comentarios "le llovieron" a la pareja.

