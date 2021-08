Mujer de Afganistán da a luz en avión de desalojo de EE.UU.

BERLÍN. — Una mujer afgana dio a luz en el avión militar estadounidense que la desalojó de Afganistán, informaron las fuerzas armadas norteamericanos.

La mujer iba a bordo de un avión C-17, hacia la Base Aérea Ramstein que tiene Estados Unidos en Alemania. Empezó a sufrir complicaciones en pleno vuelo y “el comandante de la nave decidió bajar la altitud y así incrementar la presión atmosférica en la cabina, lo que ayudó estabilizar la madre y salvarle la vida”.

Cuando el avión llegó a Ramstein, personal médico abordó la nave y asistió en el parto en el sector de carga del avión.

During a flight from an Intermediate Staging Base in the Middle East, the mother went into labor and began having complications. The aircraft commander decided to descend in altitude to increase air pressure in the aircraft, which helped stabilize and save the mother’s life.