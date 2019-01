Mujer desconecta y mata a paciente equivocado; creía que era su hermano

NUEVA YORK.- Shirell Powell, una mujer estadounidense, desconectó y causó la muerte de un paciente equivocado. Los médicos del Hospital St. Barnabas le avisaron que su hermano tenía muerte cerebral. Sin embargo, la víctima era una persona de nombre similar al del familiar.

La institución médica confundió Clarence Williams por Frederick Williams.

Decidió desconectarlo

Los doctores del hospital le informaron a Shirell Powell que su hermano menor, Frederick Williams, ingreso con serios riesgos vitales. Tras dos días, decretaron que tenía muerte cerebral. Powell tomó una difícil decisión, pues cuando los médicos le preguntaron si quería desconectarlo ella autorizó el procedimiento.

La mujer tomó la decisión en vista de que no existía la posibilidad de recuperación. Después llamó a las hijas adolescentes de Frederick y a su otra hermana para que pudieran despedirse.

Notifican el error

La familia estaba preparando el funeral cuando recibieron una llamada inesperada. El médico forense le notificó que a quien desconectaron no era su hermano, sino otra persona de igual edad y casi el mismo nombre. En realidad su familiar estaba vivo, en una cárcel.

Interpone una demanda

El hermano de Powell se llama Frederick Williams y la víctima Frederick Clarence Williams. Así aparecía en la tarjeta de la Seguridad Social, pero el hospital llamó al contacto de emergencia del primero.

La mujer interpuso una demanda contra el centro de salud que se hizo pública este miércoles.

La víctima era un hombre que ingresó inconsciente a mediados de julio por una sobredosis de drogas.

Muchos se preguntaron como Powell no reconoció a su hermano en el hospital, así que narró al The New York Post que el paciente tenía un tubo en la boca y estaba hinchado, pero que “se parecía mucho a mi hermano”.

Además, el abogado de Powell, Alexander M. Dudelson, le dijo a The Post que trató de obtener información sobre la víctima sin encontrar respuesta.

“Básicamente me escupieron en la cara”. La oficina del médico forense también rechazó proporcionar más detalles.

Estaba en la cárcel

La tragedia ayudó a descubrir la ubicación de Frederick Williams: la cárcel de Rikers Island, Nueva York.

Powell describió en el artículo que tiene una obsesión por conocer quién es el hombre al que decidió desconectar. “Apenas duermo pensando en esto todo el tiempo”, confesó.- Con información de The New York Post y El País.