Cámara de museo descubre el cáncer de una mujer

ESCOCIA.- Bal Gill, de 41 años, acudió a un museo y visitó la atracción turística Cámara obscura y mundo de ilusiones en Escocia, Reino Unido, durante un viaje el pasado mayo. En su visita pasó la cámara térmica, misma que permite que los visitantes vean cuánto calor hay en su cuerpo.

La cámara mostró algo que Bal no sabía, en las imágenes sobresalía un punto caliente en el pecho de la mujer.

Luego de ver que nadie más tenía ese detalle, tomó una fotografía con su teléfono y siguió paseando.

Tras volver a casa, la mujer investigó y descubrió que estas cámaras se usan en los hospitales oncológicos para detectar cáncer, por lo que pidió una cita con su médico y descubrió que tenía esa enfermedad.

Breast cancer detected in woman by tourist attraction in Edinburgh



Cáncer de mama detectado en mujer por atracción turística en Edimburgo