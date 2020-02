Mujer encierra a su novio en una maleta por haberla "engañado"

MIAMI.- Una mujer fue arrestada por la policía de Florida, luego de que unos vídeos grabados en su propio celular. Los clips la delataron como responsable de la muerte de su novio, quien falleció asfixiado al ser encerrado dentro de una maleta.

En uno de los videos se escucha a Jorge Torres, de 42 años, rogando a Sarah Boone, de la misma edad; que le ayude a salir de una maleta con la cremallera cerrada. Ella responde que va a pagar por “todo” lo que le ha hecho.

SUITCASE DEATH:A 42 year old, Sarah Boone was accused of zipping her boyfriend into a suitcase,Recording cries for help and leaving him locked inside until his death:She revealed to the Florida investigators claiming it happened after a game of hide-and-seek during a night of 🍻 pic.twitter.com/jhOPvgr7M3