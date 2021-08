La entrenadora fue mordida por el animal mientras menores presenciaron el hecho que creían era parte del "show".

UTAH.— Una entrenadora fue mordida por un caimán mientras explicaba a un grupo de niños algunas características del animal. El incidente sucedió en una fiesta de cumpleaños celebrada en "Scales and Tails Utah". Según lo informado por medios internacionales, el percance se tornó más estremecedor cuando uno de los padres decidió ayudar a la entrenadora quién luchaba contra el caimán.

Toda esta tragedia fue presenciado por los niños, quienes sintieron pánico al ver a la mujer siendo arrastrada por el animal hacía su estanque.

En un vídeo publicado en redes sociales se puede ver a la joven parada en la puerta del estanque del caimán. Mientras que el animal intenta abalanzarse sobre ella, pero logra detenerlo.

Sin embargo, la furia del animal se desató luego de que la mujer le dio una orden y el caimán no la acató. Por lo que el animal intentó morderla en alguna zona del cuerpo hasta que lo consiguió.

WOAH. Watch as a handler for Scales and Tails Utah is bitten by an alligator. Luckily, a couple people stepped in to help including with medical aid. We are told the handler is recovering in the hospital and doing well.

Video: Theresa Wiseman pic.twitter.com/M1Bx5e5llQ