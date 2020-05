Mujer es enterrada por su hijo; la rescataron con vida tras 72 horas (vídeo)

CHINA.- Una mujer de 79 años fue rescatada con vida de una fosa, tras permanecer tres días enterrada por su propio hijo.

Los hechos ocurrieron en la provincia de Shaanxi, China, en donde las autoridades locales lograron el rescate de la mujer, quien padece de discapacidad motora.

La nuera de la mujer reportó su desaparición a las autoridades y, de acuerdo con su relato, fue su esposo e hijo de la víctima quien puso a su suegra en una silla de ruedas para poder sacarla de su casa en la noche. Sin embargo, a la mañana siguiente, regresó con la silla vacía y dijo que llevó a la mujer a visitar a sus familiares.

Luego de presentar la denuncia, los oficiales detuvieron al hombre, quien confesó que había enterrado a su progenitora en una tumba abandonada en el cementerio.

De acuerdo con RT News, cuando la localizaron, la mujer todavía tenía signos vitales y la trasladaron a un hospital para que pudiera recibir la atención correspondiente.

A man in China's Shaanxi province has been detained for allegedly burying his 79-year-old paralysed mother alive.



Police rescued the woman after she had been left buried in the graveyard without food or water for three days.



