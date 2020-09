Mujer hace berrinche tras no ser atendida en una sucursal de comida rápida

Una mujer terminó sobre el mostrador de una sucursal de comida rápida, luego de que los empleados se negaran a atenderla porque no estaba usando un cubrebocas.

El incidente sucedió en Fresno (Estados Unidos), donde la mujer fue captada en vídeo por uno de los comensales. En el material se puede ver como ésta reacciona con furia cuando la dependienta del mostrador se niega a atenderla por no llevar cubrebocas, una medida preventiva –obligatoria en establecimientos- para evitar la propagación del Covid-19.

Si bien uno de los empleados intenta explicarle que no pueden atenderla, pues perderían sus trabajos por incumplir con una norma de sanidad; la mujer continúa con los gritos e insultos hacia los trabajadores, alegando que estaba muriendo de hambre.

Anti-masker in Fresno, California demands mashed potatoes & chicken from KFC



Is this really about masks though? pic.twitter.com/SRfoj30omn