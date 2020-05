Mujer hervía piedras para "engañar" a sus hijos con comida

KENIA.- La historia de una mujer keniana, viuda y desempleada, le dio la vuelta al mundo. La mujer colocó varias piedras en una cacerola, las tapó y le puso fuego para “cocinarlas”, todo con la intención de hacerle creer a sus hijos que estaba cocinando para que dejaran de llorar, informó la BBC.

En una entrevista a la cadena local NTV, Peninah Bahati Kitsao, quien vive en Mombasa, Kenia, relató que esperaba que sus pequeños se durmieran mientras estaba lista la comida; sin embargo, éstos no sabían que no comerían.

Kisauni widow “cooked" stones for her children as a ruse to stop them crying. The mother of eight lost her income due to coronavirus containment measures and was no longer able to feed her children. #NewNormal @Warungu pic.twitter.com/JfPknEWnbM