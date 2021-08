Mujer mató a sus sobrinos y los llevó por meses en su cajuela en EE.UU.

La mujer mató a sus sobrinos y los llevó en la cajuela por meses. El caso de Nicole Johnson.

ESTADOS UNIDOS.- La policía de Baltimore, Estados Unidos, arrestó a Nicole Johnson, en un control de tráfico y descubrió una macabra escena en su cajuela, pues tenía los cadáveres de sus dos sobrinos: Larry O’Neal, de cinco años, y Joshlyn Johnson, de siete años.

La mujer, de 33 años, fue acusada de la muerte de los dos pequeños. El incidente ocurrió el viernes 30 de junio, cuando la policía detuvo a la mujer por conducir a exceso de velocidad. Luego, los agentes descubrieron que sus calcomanías eran falsas y les llamó la atención el olor a putrefacción.

De acuerdo con CBS, al ser descubierta, declaró: “Todos me verán en las noticias haciendo mi gran debut”. La mujer fue acusada de abuso infantil, entre otros múltiples cargos.

UPDATE: Police have released the booking photo of Nicole Johnson, 33, who was charged in the death of two children, whose bodies were found in the trunk of her car during a traffic stop in Essex late Wednesday night. https://t.co/SlIoWxUSIK