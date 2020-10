Mujer muere de Covid en pleno vuelo; no podía respirar

TEXAS.- Las autoridades de Texas confirmaron la muerte de una mujer de 30 años que murió de coronavirus en un vuelo que iba desde Arizona hasta Texas.

Aunque la muerte ocurrió en julio, la causa del deceso era desconocida hasta ahora que terminaron los peritajes correspondientes y se estableció la razón del deceso.

Las autoridades compartieron una ficha informativa añadiendo que la mujer tenía problemas para respirar y coronavirus.

Asimismo, pusieron este caso como un ejemplo de los efectos del Covid-19 y sus consecuencias, mismas que no afectan solo a las personas mayores.

NEW: Dallas County Reports 554 New Positive 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Cases and 3 Deaths

592 Total Cases Reported Today Including 38 Older Cases and 38 Probable Cases pic.twitter.com/8XkYAgkk7W