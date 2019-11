Mujer ocultaba a 26 niños tras una pared falsa en su casa en Colorado

DENVER.- Una mujer de Colorado Springs, al sur de Denver (EE.UU.); ocultaba a 26 niños menores de 3 años detrás de una pared falsa en el sótano de su vivienda; en el que operaba una guardería sin permisos.

La Policía de Colorado Springs y el Departamento de Servicios Humanos (DHS) de Colorado suspendieron todas las actividades del llamado Play Mountain Place, de propiedad de Carla Faith, de 58 años; ubicado en esta ciudad a 100 kilómetros al sur de Denver.

El miércoles pasado, agentes policiales arrestaron en la vivienda a tres adultos. Dos estaban ocultos con los menores; pero después quedaron en libertad.

Carla Faith, quien no ha colaborado las autoridades, no fue detenida.

DHS asked #CSPD to assist in conducting a welfare check at the Play Mountain Place, a local daycare, after receiving complaints that the facility was housing more children in their care than their licensed allowed.

