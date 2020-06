Denuncian a mujer que pasea a un panda por las calles de China

Se ha vuelto viral y ha recibido críticas, sin embargo, todo se trató de una confusión y un poco de tinte

CHINA.— El pasado 6 de junio en la ciudad de Leshan, China, se mostró en varios medios locales un video de una mujer caminando por las calles con un "panda".

En el clip se convirtió en viral y muchos internautas externaron asombró y enojo, pues el animal traía correa como si se tratará de un perro. Pero la verdadera historia es la siguiente.

Many dream of walking a giant panda, and a Sichuan resident came close — by dyeing his white Chow Chow. pic.twitter.com/lJ3Y36Ozlr