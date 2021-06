Mujer le dispara a un perro y la bala impacta en su hijo de cinco años

HOUSTON.- Una mujer en Houston hirió de bala a su hijo de cinco años luego de que intentó disparar a un perro bóxer que corría por la calle.

Angelia Mia Vargas daba un paseo en su bicicleta con su hijo cuando el perro salió de una de las casas y empezó a correr, asustando al menor de edad.

La madre, en respuesta, disparó tres veces con una pistola de calibre pequeño y una bala rebotó e impactó en el estómago del niño.

Houston police say Angelia Vargas tried to shoot this pup on Saturday, but a bullet ricocheted and struck Vargas’ 5-year-old son in the stomach area. Witnesses say the boy was on his bike and started screaming. Hear from the dog’s owner at 6 and about the trouble Vargas is in. pic.twitter.com/ebCJLRO74C