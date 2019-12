Mujer policía es cacheteada por un conductor, en Argentina

Un accidente de tránsito desembocó en una agresión hacia una mujer policía, que recibió una cachetada por parte de uno de los conductores involucrados en el percance.

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado sábado 30 de noviembre, cuando un auto Audi y una motocicleta Honda chocaron en la ciudad de San Nicolás; en Argentina. El reporte del accidente fue atendido por la oficial Jennifer del Rosario Correa y su compañero.

No es un hombre rebelándose a la autoridad, es un hombre pegándole a una mujer. Repudio este acto cobarde y violento donde se ve que la violencia machista no tiene límites. Mi solidaridad con Jenifer, oficial de San Nicolás que sufrió este ataque, con quien me reuniré el lunes. pic.twitter.com/FLaTMO6haG