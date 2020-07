Mujer que tosió a un bebé latino pierde su trabajo

La mujer que aparece en un vídeo quitándose la mascarilla y tosiendo –en al menos dos ocasiones- a un menor de un año de edad, fue despedida de la escuela en el distrito de The Oak Grove, al que pertenecía como maestra.

Así lo dieron a conocer las autoridades educativas, a través de un comunicado en el que, no obstante, no revelaron la identidad de la mujer de poco más de 60 años.

“ Queremos informar a nuestra comunidad que la maestra del Distrito que supuestamente participó en esta conducta inadecuada contra un menor, ya no es nuestro empleado. La máxima prioridad de The Oak Grove School es la seguridad de nuestros estudiantes y el bienestar de todos los niños en la comunidad a la que servimos. No toleramos la conducta de ningún empleado que comprometa la seguridad de cualquier niño”, señala el escrito de la institución.

Según se dio a conocer, la mujer se vio involucrada en un conflicto con la madre del menor, a la que acusó de no respetar el distanciamiento social debido en una fila para comprar un helado.

