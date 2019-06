Mujer salta de un segundo piso para escapar de un abusador

Una mujer logró escapar de un abusador al saltar del segundo piso de un edificio en Queens, Nueva York. La víctima, de 29 años, había recibido una brutal golpiza que le fracturó la cara y fue violada durante seis horas, de acuerdo con la policía.

Tras saltar por la ventana del segundo piso, la mujer fue auxiliada y llevada a un hospital. No obstante, tras su escape el agresor – identificado como Michael Hosang, de 53 años– también huyó del lugar y aún es perseguido por la policía.

Michael Hosang, 53, is WANTED for a violent rape in #Queens. He was last seen driving a red Chevrolet pickup truck with Florida license plate JZEY32.

HELP us SHARE his photo so NYPD cops can get him off the streets. Call 911 if seen and #800577TIPS with any info. pic.twitter.com/diF9zwnAvg