Mujer va al baño a hacer sus necesidades; pero da a luz

La mujer pensó que su molestia se trataba de sus ganas de ir al baño, sin embargo, el dolor se calmó tras tener a su bebé.

INGLATERRA.— Una mujer ha causado conmoción luego de darse a conocer el modo en el que tuvo su bebé.

Lo más sorprendente de su historia, es que la mujer entró al baño con "ganas de defecar", pero luego se dio cuenta que estaba saliendo un bebé de su cuerpo.

Billie Ward, es la mujer de Bridgnorth, Inglaterra que compartió la fotografía del momento en que tuvo a su bebé creyendo que se trataba de sus ganas de hacer popó.

La mujer comentó que estaba convencida de que lo que le causaba tanto dolor era su necesidad de ir al baño con urgencia, Sin embargo, luego de una hora de esfuerzo, llamó al 999, ellos le informaron que posiblemente estuviera dando a luz.

Pese a que la mujer se negaba a creerlo, los paramédicos llegaron al lugar para auxiliarla, fue así como tras la ayuda tuvo una niña.

Mum shares pic after pushing out 'a poop' - only to realise it was her baby https://t.co/e8DW2dpLEF