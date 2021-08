Niña afgana rompe en llanto: así vivirían las mujeres en el régimen Talibán

Muchos creen que perderán numerosos derechos.

Las mujeres afganas ganaron espacio tras la caída del Talibán y les alarma la perspectiva de verse confinadas nuevamente a sus casas. El Talibán ha dicho que ya no se opone a que estudien, pero no ha fijado una política clara hacia los derechos de las mujeres. Afganistán sigue siendo una sociedad extremadamente conservadora, sobre todo en el interior. Desde este lunes, algunas periodistas hicieron cambios en su vestimenta.

This meme is inaccurate. The top photo is inside a private compound. The bottom is on the streets of Taliban held Kabul. I always wore a head scarf on the street in Kabul previously, though not w/ hair fully covered and abbaya. So there is a difference but not quite this stark. pic.twitter.com/BmIRFFSdSE