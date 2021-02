Mujeres pierden la vida al intentar defender a una víctima de abuso

Dos mujeres resultaron asesinadas cuando intentaron proteger a una víctima de abuso, cuyo presunto agresor contrató dos sicarios para acabar con la vida de su denunciante.

Beaux Cormier, como se identificó al presunto agresor, se encuentra detenido junto a dos hombres más -de 22 y 25 años-, a quienes presuntamente contrató para asesinar a la joven que lo acusó de violación.

No obstante, Cormier terminó asesinando a su hermana Brittany, quien se enteró de sus planes y se presentó en la casa de la víctima para advertirle.

Ahí, la mujer se identificó con el nombre de la joven agredida, cuando los hombres se presentaron en el domicilio, en lo que la policía identificó como un intento de la mujer por proteger a la chica abusada por su hermano.

